«تيرا» في إكسبو دبي يطلق مبادرة «100 خلية 100 مدرسة»

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن افتتاح حديقة الملقّحات لجين غودول، وذلك في «تيرّا - جناح الاستدامة» وهي عبارة عن ملاذ بيئي مصمم لتشجيع الناس على حماية البيئة ورعايتها، مع تسليط الضوء على أهمية الملقحات في الحفاظ على توازن النظام البيئي، وأطلق «تيرّا - جناح الاستدامة» بالتزامن مع افتتاح الحديقة مبادرة 100 خلية، 100 مدرسة.

وتطمح المبادرة إلى وضع خلايا نحل في 100 مدرسة مختلفة في دولة الإمارات، لتوفير فرص تعليمية عملية للطلاب تساعدهم على فهم أهمّية الملقّحات في الحفاظ على توازن النظم البيئية. من خلال إشراك الطلاب في رعاية هذه الخلايا.

وتُشكّل الحديقة جزءاً أساسياً من رسالة «تيرّا - جناح الاستدامة» التي تهدف إلى زيادة الوعي، وتعزيز الرابط بين الزوّار والبيئة، وتحفيز الناس على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مستقبل مستدام يزدهر فيه الناس والكوكب.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة، بمدينة إكسبو دبي: «تمثّل حديقة الملقّحات لجين غودول رمزاً للمسؤولية التي يتحمّلها كل فرد في العناية بكوكب الأرض، من أجل ضمان مستقبل صحي له.

وتعكس هذه الخطوة التزام «تيرّا» المستمر بدعم الاستدامة والتنوع البيولوجي، في حين تزيد الوعي بدور الملقّحات الأساسي، وخصوصاً النحل، في دعم توازن نظمنا البيئية. كما يتماشى ذلك مع مكانة دبي الرائدة عالمياً في قيادة جهود الحفاظ على البيئة والتزامها بحماية النظم البيئية، كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام».

وأضافت: «بدأت رحلة الحديقة في العام 2019 مع اكتشاف خلية صغيرة تضمّ 2000 نحلة من نوع أبيس ميليفيرا المحلية في دولة الإمارات ضمن تيرّا.

بالتعاون مع مؤسسة مربّي النحل، تم الاهتمام بهذا النوع من النحل بعناية وإعادته إلى الحديقة في أكتوبر 2024. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، زاد عدد النحل إلى أكثر من 30,000 نحلة في خليتين مزدهرتين.

وتم دمج هذه الخلايا في النظام البيئي لــ«تيرّا» الذي يعزز دور الملقّحات، مما يسلط الضوء على أهمية حماية أنواع النحل المحلية والتنوّع البيولوجي للحفاظ على البيئة. وأضافت: «تظهر هذه الحديقة دور البيئات الداعمة للحياة البرية المحلية في استعادة التوازن الطبيعي وإحياء الحياة البرية».

وقالت جين غودول، العالمة المتخصصة في السلوك الحيواني والناشطة البيئية ومؤسسة معهد جين غودول وسفيرة السلام للأمم المتحدة: «ستساهم الحديقة بشكل فعّال في زيادة الوعي بأهمية الملقّحات بين الزوّار.

وتبرز الحديقة الشراكة المتينة بين «تيرّا» وبرنامج «الجذور والبراعم» في الإمارات، كما تؤكد على مهمتنا المشتركة في تمكين الجيل القادم من تقدير البيئة وحمايتها والعمل على استعادتها. فمن خلال إشراك العقول الشابة، يمكننا إعداد الجيل المقبل ليكون رائداً في حماية البيئة، مما يساعد على بناء عالم أكثر استدامة وتناغماً».

وبالتزامن مع افتتاح حديقة جين غودول للملقّحات، أعلن «تيرّا» عن إطلاق مبادرة 100 خلية، 100 مدرسة. وتطمح المبادرة إلى وضع خلايا نحل في 100 مدرسة مختلفة في الإمارات، بحيث توفر للطلاب فرصاً تعليميةً عمليةً تساعدهم على فهم أهمية الملقّحات في الحفاظ على توازن النظم البيئية. من خلال إشراك الطلاب في رعاية هذه الخلايا، إلى جانب إلهامهم ليصبحوا قادة في مجال الحفاظ على البيئة ومدافعين عن التنوع البيولوجي.