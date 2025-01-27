جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 75 متطوعًا في دورتها التاسعة بحتا

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها التاسعة، في حديقة النحل في منطقة حتا بإمارة دبي، 75 متطوعًا و متطوعة ممن قدموا مساهمات استثنائية في مجالات متعددة تخدم المجتمع وتعزز قيم العطاء والتضامن.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين شهادات التقدير.

حضر التكريم الشيخ راشد بن ناصر بن راشد النعيمي و سعادة محمد أحمد سالم محمد راره سفير موريتانيا لدى الدولة و سعادة ضياء عزام رحمن قنصل عام غرينادا في دبي والإمارات الشمالية ، و سعادة فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي و جمع غفير من المسؤولين والحضور.

واثنى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون في تعزيز الروابط الإنسانية والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.

وقال الشيخ سالم القاسمي إن هؤلاء المتطوعين هم القلب النابض لمجتمعنا وكل واحد منهم هو نموذج للإلهام والتفاني." مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية نحو آفاق عالمية.

من جانبه، أعرب سعادة فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي ، عن فخره برؤية هذا العدد الكبير من المتطوعين الملتزمين، مشيرًا إلى أهمية دورهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وقال في كلمته: " بأن العمل التطوعي هو أحد أعظم أشكال العطاء، وهو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال فراس بن درويش ان دولة الإمارات و قيادتنا الرشيدة مستمرة في العطاء الإنساني و تقديم الخير للجميع دون مقابل منذ تأسيسها و العمل التطوعي هو انعكاس لقيمنا الإنسانية، ونحن في جائزة الخير ملتزمون بتقدير جهود كل من يسهم في تعزيز هذه القيم و تكريم اليوم هو رسالة شكر لكل من آمن بأن التغيير يبدأ بالعطاء.. وتأتي هذه الجائزة السنوية تأكيدًا على أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء المجتمعات المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية."