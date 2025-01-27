«جائزة الخير» تكرم 75 متطوعاً في دورتها التاسعة بحتا

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها التاسعة، في حديقة النحل بمنطقة حتا بدبي، أمس، 75 متطوعاً ومتطوعة ممن قدموا إسهامات استثنائية في مجالات متعددة تخدم المجتمع وتعزز قيم العطاء والتضامن.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين شهادات تقدير، بحضور الشيخ راشد بن ناصر بن راشد النعيمي، ومحمد أحمد سالم محمد رارة، سفير موريتانيا لدى الدولة، وضياء عزام رحمن، قنصل عام غرينادا في دبي، وفراس عزيز بن درويش، نائب رئيس الجائزة.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي بالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون في تعزيز الروابط الإنسانية والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. وقال: «هؤلاء المتطوعون هم القلب النابض لمجتمعنا، كل واحد منهم هو نموذج للإلهام والتفاني»، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية نحو آفاق عالمية.

من جانبه، أشار فراس بن درويش إلى أهمية دور المتطوعين الملتزمين في بناء مستقبل أكثر إشراقاً، وقال في كلمته: «العمل التطوعي أحد أعظم أشكال العطاء، وهو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة، ونحن في جائزة الخير ملتزمون بتقدير جهود كل من يسهم في تعزيز هذه القيم».