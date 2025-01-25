مواطنون: دولتنا حريصة على تعزيز الاستقرار الأسري

رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح، العين – جميلة إسماعيل

أكد مواطنون أن مبادرات الإسكان تعكس رؤية القيادة بتوفير الحياة الكريمة، وبينوا أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الأسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية.

وبين أحمد الشميلي، أن مبادرات وقرارات قيادتنا الرشيدة في ملف الإسكان وتوفير حلول سكنية مبتكرة ومناسبة لجميع الفئات، تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتعكس التزام القيادة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تقديم أفضل الحلول في مجال الإسكان .

والذي يتجلى في إنشاء منظومة متكاملة تهدف إلى الربط بين كافة الجهات المعنية، مما يسهل ويسرع الإجراءات المتعلقة بتوفير المسكن المناسب، وتساهم هذه المنظومة بشكل كبير في تبسيط المعاملات وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، ما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن حصول المواطنين على خدمات إسكانية متميزة في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه قال محمد حسن السبب: إن مبادرات وقرارات قيادتنا الرشيدة في ملف الإسكان وتوفير المسكن العصري المناسب للأسرة الإماراتية تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

حيث تعكس مبادرات قيادتنا رؤية القيادة الحكيمة في بناء مجتمع مستدام ومزدهر، وضمان توفير بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية الحديث، مما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم خدمات إسكانية رائدة تعزز من رفاهية المواطن وترفع مستوى جودة الحياة في المجتمع.

وقالت عايدة السويدي: أعطت القيادة الرشيدة ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى متمثلة في توزيع المساكن وتوفير البنية التحتية في كل المناطق الجديدة ومنظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر ومؤسسات الدولة، وهذا الأمر في غاية الأهمية فهو يحافظ على الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر، حيث أصبحت جميع الأسر المواطنة في الإمارة تتطلع إلى السكن في المدن الجديدة، والمجمعات السكنية الجديدة التي يتم تصميمها وفق أعلى المواصفات العالمية.

وبدوره أوضح محمد حمد بن دلوان الكتبي، «أن القيادة الرشيدة في الدولة تعمل على توفير السعادة والرفاهية للمواطنين، إلى جانب تأمين المستقبل الأجمل، ونحن وبلا مبالغة أسعد شعب في العالم، في ظل قيادة رسخت مفهوم السعادة وجعلته عنواناً لأسلوب الحياة لجميع المواطنين والمقيمين». وأضاف الكتبي: «الحكومة الرشيدة وظفت وباقتدار كافة الإمكانيات واستثمرت في الإنسان ووصلت إلى ما وصلت إليه من تطور بفضل العمل الدؤوب من خلال برامج ومبادرات لإسعاد المواطن».

وأوضحت هبة عبود الفطيسي «أن مبادرات وقرارات ومكرمات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في شتى الجوانب والقطاعات تترجم فعلياً الحرص التام على توفير أسباب العيش الكريم والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين وفي مقدمتها الإسكان». وأضافت أن مبادرات القيادة الرشيدة تستهدف بالأساس دعم رفاهية واستقرار المواطنين، وتوفير أفضل وأرقى مقومات العيش لهم.