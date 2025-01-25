قبيلة الدروع تحتفي بزفاف 22 من أبنائها وبناتها بعرس جماعي

شهدت مدينة العين الاحتفال بعرس جماعي ضم 22 شاباً وشابة من أبناء قبيلة الدروع تم تنظيمه بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وفقاً لمبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء، الذي يعد إحدى الركائز الأربع الأساسية لمبادرة «مِديم»، في خطوة تعكس حرص أبناء الإمارات على المضي بنهج القيادة الرشيدة، ووعيهم بأهمية بدء حياة بناء الأسرة المديمة والمتباركة بشكل مستقر وفق أسس راسخة، وتمسكهم بالقيم والموروث الإماراتي الأصيل الذي يدعو إلى الترابط الاجتماعي.

اشتمل الزفاف الجماعي على عرس للرجال تم تنظيمه يوم الجمعة، فيما تم تنظيم عرس النساء يوم السبت في صالة أعراس القوع بمدينة العين، وذلك بحضور أسر وعائلات الأزواج والزوجات المشاركين في العرس الذين احتفوا بزفاف أبنائهم في أجواء اتسمت بالرقي والأناقة والحرص على إظهار الفخر بموروث دولة الإمارات والعادات والتقاليد الأصيلة.

وتعليقاً على إقامة العرس الجماعي لأبناء وبنات قبيلة الدروع، قالت الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة «مِديم» في دائرة تنمية المجتمع: «نهنئ أبناء قبيلة الدروع بهذا الزفاف المبارك، ونشكرهم على التزامهم وحرصهم الكبير على تطبيق كافة مبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء.

حيث أقيم عرس النساء في الفترة المحددة ولم تتجاوز مدته الثلاث ساعات واقتصرت الضيافة على الفوالة الإماراتية، كما نشكر جميع الأزواج والزوجات المشاركين في هذا العرس الجماعي، الذي يجسد فهمهم العميق لقيمة الزواج كرحلة تُبنى على أسس صحيحة».

كما قال الدكتور هلال سعيد الدرعي، الذي أسهم في تنظيم العرس الجماعي بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي: «نشكر دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على إطلاق مبادرة «مِديم»، هذه المبادرة الاجتماعية المهمة والهادفة لتشجيع أبناء الوطن من الرجال والنساء على الزواج وتكوين الأسر السعيدة والمستقرة، وندعو كافة أبناء إمارة أبوظبي للاستفادة من هذه المبادرة.

والالتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تيسير الزواج أمام الشباب، وإقامة عرس عصري أنيق مع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، كما يسعدني تهنئة أبناء وبنات قبيلة الدروع على الزواج المبارك وأشكرهم وأسرهم على مشاركتهم في هذا العرس الجماعي المميز».

وأضاف الدرعي، أن الأعراس الجماعية وفرت حوالي 117.9 مليون درهم على الشباب و196 مليون درهم بشكل غير مباشر على المجتمع، من خلال تقليل تكاليف تجهيز النساء لحضور الأعراس.