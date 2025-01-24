«أوقاف دبي» ومرافقها بيئة صديقة لذوي التوحد

حازت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، التي يمنحها مركز دبي للتوحد، وذلك بعد استيفاء المؤسسة كل المتطلبات والمعايير الخاصة بشهادة الاعتماد في المجالات المتعلقة بجاهزية الموظفين والمرافق والخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتسلّم علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، شهادة الاعتماد من محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته، بحضور عمران الشاعر، رئيس فريق أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة .

وأكد علي المطوع حرص المؤسسة على دعم وتمكين أصحاب الهمم على مختلف الأصعدة، وتبني الحلول الرامية إلى توفير بيئة مستدامة تحقق متطلبات أصحاب الهمم من خلال مجموعة من الوسائل والأساليب المتطورة وبما يتناغم مع توجهات إمارة دبي، الرامية إلى تمكين هذه الشريحة وتلبية احتياجاتهم في المجالات كافة. وأثنى المطوع على جهود فريق أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة وسعيهم الحثيث لتطبيق المعايير المطلوبة.

لافتاً إلى أن حصول المؤسسة على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد يعكس جهودها في تمكين أصحاب الهمم وتبني سياسة توفير خدمات متميزة للمتعاملين من أصحاب الهمم وإسعادهم ودمجهم مع المجتمع، وذلك بهدف توفير تجربة سلسة ودامجة لهذه الشريحة المهمة والحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.من جانبه، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته:

«إن حصول مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد يعكس التزامها الراسخ بتوفير بيئة دامجة ومستدامة تخدم أصحاب الهمم وتلبي احتياجاتهم، ونثمن جهود المؤسسة وفرق عملها التي عملت بجد لتحقيق المعايير المطلوبة ».

يذكر أن برنامج شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد تم إطلاقه في سبتمبر 2022 من قبل مركز دبي للتوحد كمبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة للإسهام في توفير الترتيبات التيسيرية لدعم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم من ذوي التوحد وتعزيز مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل من خلال تقديم مجموعة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية حول عوامل تحقيق البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد، حيث تخضع الجهات الحاصلة على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد لعملية تقييم شاملة سنوياً .