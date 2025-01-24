محمد الحوسني.. مزارع بدرجة «ماجستير»

لم يمنعه حصوله على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة السوربون بأبوظبي من أن يكون مزارعاً رائداً مبدعاً في هذا المجال، مؤمناً بقدرة الإرادة والصبر على صناعة المستحيل.

فقد باشر المواطن محمد أحمد الحوسني مشروعه الخاص، مستعيناً بخبرات من سبقوه في هذا الميدان، حتى تميز به، ونال الجوائز التكريمية على إنجازاته في القطاع الزراعي، ومنها المركز الرابع لأفضل مزرعة عضوية 2024 من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي».

ففي منطقة «الهير»، التي تبعد نحو 45 كيلو متراً عن مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، وعلى مساحة تصل إلى نحو 33 ألف متر مربع أنشأ الحوسني مزرعته العضوية، التي استطاعت خلال سنوات قليلة حجز مكانها بين المزارع العضوية الرائدة.

وأصبحت اليوم تحتضن أكثر من 60 نوعاً من النباتات المحلية والزهور، وأكثر من 10 آلاف شتلة، توجد بجوار حقول من القمح، الذي يزرع بطرق حديثة مع الري بالتنقيط، للحفاظ على الموارد المائية.

وتولي حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها الخامسة، التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، اهتماماً كبيراً بتسليط الضوء على التجارب الزراعية المستدامة الناجحة، التي يتبناها ويقوم عليها أبناء الإمارات، بهدف تحفيز الزيارات السياحية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات .

أزهار عطرة

تحتضن مزرعة محمد الحوسني العضوية أصنافاً عديدة من الأزهار الجميلة كالخزامى والأقحوان والنفلة وشقائق النعمان، كما أن المنطقة التي يزرع فيها تزخر بتربة خصبة، حيث تنتج البطاطا والقمح والزعفران وعباد الشمس وأنواعاً من الخضراوات .

وتنقسم المزرعة إلى: قسم القمح، وقسم النخيل، وقسم زهور الكوزموس، وقسم الأقحوان، والنباتات البرية الصحراوية، وقسم البرسيم والأعلاف، وزهور «فم السمكة»، وقسم الجوري، وقسم الخضراوات، وقسم البطاطس، والفراولة، وغيرها.

تنتج المزرعة أكثر من 55 نوعاً من ورد الجوري، مع التركيز على زهور القطف، ذات العود القائم، كما استورد الشتلات من الدول المعروفة بهذه الأصناف العالمية. أما بخصوص زراعة القمح فقد نجح في تأمين المياه له عبر الري بالتنقيط .