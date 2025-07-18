مبادرة «عام المجتمع» ومؤسسة الإمارات تعززان ثقافة التطوع

أطلقت مبادرة «عام المجتمع» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، جهوداً مشتركة لتوسيع فرص التطوع، وتعزيز المشاركة المدنية في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد».

ومنذ بداية عام 2025، أسهم هذا التعاون في نمو ملحوظ بأعداد المتطوعين وساعات التطوع، حيث بلغت القيمة المالية لتلك الجهود أكثر من 124 مليون درهم، بزيادة نسبتها

14.7 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس أثراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً.

واستجابة لهذا التفاعل المجتمعي المتصاعد، تعتزم مؤسسة الإمارات إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تتيح للأفراد استثمار وقتهم وخبراتهم في خدمة المجتمع، بما يتماشى مع أولويات عام المجتمع ونهج تخصصي في العمل التطوعي.

وقال محمد الحوسني، مدير إدارة البرامج في مؤسسة الإمارات: شهدنا هذا العام ارتفاعاً بنسبة 22.7 % في عدد المتطوعين عبر منصة متطوعي الإمارات مقارنة بعام 2024، وإن التزام المتطوعين وحماسهم يبرزان الرغبة الصادقة في رد الجميل للمجتمع، وشراكتنا مع عام المجتمع تتيح لنا توسيع نطاق تأثيرنا بشكل ملموس.

ومن أبرز برامج المؤسسة «تكاتف» الذي يتيح المشاركة في أعمال تطوعية منظمة في مختلف القطاعات و«ساند» الذي يعنى بتأهيل المتطوعين للاستجابة للطوارئ والأزمات و«Volunteers.ae» المنصة الوطنية للتطوع لجميع من يعتبر الإمارات وطناً له.

وقال سالم خالد بن بشر أحد المتطوعين: بدأت رحلتي في العمل التطوعي من خلال المشاركة في فعاليات جامعية، واليوم أصبح التطوع جزءاً من أسلوب حياتي، إنه يعزز مهاراتي ويوسّع آفاقي.

أما محمد البلوشي، فتحدث عن تجربته في بناء مدرسة في نيبال.. وقال: المساهمات الفردية الصغيرة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين.

إلى جانب جهودها التطوعية، تدير مؤسسة الإمارات برامج مجتمعية بارزة مثل «دوامي» لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بفرص عمل مرنة و«نعمة» لمكافحة هدر الطعام وإعادة توزيع الفائض و«أكتيف أبوظبي» لتعزيز الصحة النفسية والجسدية.

وقالت روضة الفلاسي، مديرة مشروع عام المجتمع: يعكس شعار «يداً بيد» روح الإمارات في التعاطف والوحدة والعمل التطوعي هو قوة دافعة لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة الإمارات لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.