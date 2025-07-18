شرطة الفجيرة تستعرض تجربتها الرقمية في مؤتمر بتونس

استعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تجربتها الرقمية الرائدة في مجال التوعية المرورية، وذلك ضمن مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة المرور، الذي عُقد أمس في العاصمة التونسية، بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول العربية.

وتميزت تجربة شرطة الفجيرة بتبنيها أحدث الوسائل التقنية والإعلام الرقمي لتعزيز الثقافة المرورية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحوادث المرورية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الالتزام بقوانين السير، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.

وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، حيث ناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر جملة من القضايا المحورية، أبرزها: سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات السلامة على الطرق، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول، والارتقاء بمستوى التوعية المجتمعية حول السلامة المرورية.

كما تناول المؤتمر مناقشة أجندة وفعاليات أسبوع المرور العربي، الذي يُنظم سنوياً خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، باعتباره منصة مهمة لتكثيف جهود التوعية، وتحفيز المجتمعات على الالتزام بالأنظمة المرورية، والحد من الحوادث المرورية في الوطن العربي.