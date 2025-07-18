بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بـ«عام المجتمع»

أعلن بريد الإمارات، المشغّل الرسمي لخدمات البريد في دولة الإمارات، عن إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية بعنوان «عام المجتمع»، انسجاماً مع إعلان القيادة الرشيدة، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، وتوثيقاً للقيم التي تجسدها المبادرة والرامية إلى ترسيخ التلاحم الاجتماعي وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين جميع من يعيش على أرض الإمارات.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً لدور بريد الإمارات في توثيق المحطات الوطنية البارزة، ونقل رسائل القيادة الرشيدة من رؤى استراتيجية إلى مبادرات ملموسة تعمّق الانتماء الوطني وتبرز مكانة الدولة بوصفها نموذجاً عالمياً للتعايش والتضامن.

ويتجلّى في تصميم الطابع عدد من الرسومات الفنية التي تصوّر القيم الإماراتية الأصيلة، وتجسّد عمق العادات والتقاليد المتجذّرة في نسيج المجتمع، وتُبرز متانة الروابط الأسرية وروح التكافل والتآزر بما يعكس المبادئ التي أكدت عليها مبادرة «عام المجتمع».