«حميد بن راشد لخدمة القرآن» يطلق فعاليات النشاط الصيفي

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم فعاليات النشاط الصيفي في نسخته الثالثة عشرة، والذي يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بمشاركة أكثر من 550 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي برنامج النشاط الصيفي في إطار حرص المركز على تعزيز ارتباط النشء بالقرآن الكريم خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة تشمل الحفظ والتلاوة والتدبّر.

وتشهد الدورة إقامة 28 حلقة تعليمية، منها 21 حلقة حضورية و7 حلقات عن بعد، لتوفير خيارات مختلفة للطلبة وحرصاً على توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة، ويتولى التدريس 28 معلماً ومعلمة من ذوي الكفاءة والخبرة في تحفيظ كتاب الله وتعليم أصول تلاوته، إضافة إلى تنظيم ست دورات نوعية.

ووجه حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لحرصه على إقامة الدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم في الإمارة، ولجهوده الرامية إلى خدمة القرآن الكريم وتحفيظه؛ بما يسهم في نشر قيم كتاب الله وترسيخها بين الأجيال.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الإمارة في الاستثمار في الإنسان وتوجيه طاقات الشباب نحو العلم النافع، خاصة في مجال تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

وأشار إلى أن تنظيم النشاط يستهدف استثمار أوقات الطلاب وغيرهم من المشاركين خلال فترة الإجازة الصيفية.