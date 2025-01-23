«تنمية المجتمع» في أبوظبي تعزز جودة خدمات أصحاب الهمم

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن أبرز المبادرات والبرامج المنفذة في الإمارة، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية، أسهمت في تطوير العديد من البرامج الرائدة، بهدف تعزيز تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «لقد شكلت استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال السنوات الأربع الماضية خريطة طريق شاملة، مكنتنا من العمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث على تطوير أسس بيئة دامجة عبر السياسات، وأطر العمل، والمعايير.

كما أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعمهم وضمان حياة كريمة، مستقرة وآمنة لهم».

وأضاف معاليه: «حرصت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على العمل عن كثب مع مختلف الشركاء، في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، لتنفيذ سياسات ومبادرات تعزز من تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع.

وقد تم التركيز على التشاور المستمر مع أصحاب الهمم وأسرهم والجمعيات الممثلة لهم، وإشراكهم في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، مما يعزز من حقوقهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، ويؤكد دورهم الفاعل في بناء مجتمع متماسك وشامل يحتضن جميع أفراده».

وأشارت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى أهمية التعاون بين الجهات المختلفة في إمارة أبوظبي لتطوير الخدمات والمبادرات، التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم.

وقالت: «تعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل وثيق مع العديد من الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير برامج متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم وتحقيق إدماجهم في المجتمع، ومن بين هذه الجهود يأتي تطوير سياسة حماية أصحاب الهمم وإطلاق مبادرات شاملة تعزز من فرص العيش المستقل.

وتدعم إمكانية الوصول إلى الخدمات. كما تسعى الدائرة، بالتعاون مع شركائها، إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية في دمج أصحاب الهمم في سياسات وبرامج التنمية، ما يعزز من التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم».

وأضافت: «تضافر الجهود وتنسيقها يعكس الالتزام المشترك بجعل أبوظبي مدينة رائدة في توفير بيئة دامجة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم الفرص لتحقيق تطلعاتهم والمساهمة الفاعلة في المجتمع».