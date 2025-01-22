عمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضران أفراح الريسي في أبوظبي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي، بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله زايد على كريمة عبدالعزيز بن ناصر الريسي.

استقرار

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.كما حضر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، حفل الاستقبال، وباركا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.

حضور

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة إرث بأبوظبي، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.