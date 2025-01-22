ولي عهد الشارقة: نعمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها لخدمة المجتمع

اطّلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، التي تأتي ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها مواكبة للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانات له، ما يعزز استقراره وترابط المجتمع.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة.

واستمع سموه لشرح حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها.

وتعرف سموه إلى نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل وإلغاء 100 نقطة تواصل وتقليص عدد 97 مستنداً كان يتم طلبه من المتعامل، إضافة إلى تدريب 65 موظفاً على تصميم وإعادة هندسة الخدمات بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعاملاً.

«تنفيذي الشارقة»

إلى ذلك ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين كافة الجهات والشركاء، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة في خدمة الإنسان واستقراره في المجتمع.

وناقش المجلس خطط التطوير الحكومي في إمارة الشارقة. ووجّه المجلس برفع المشروعين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصدارهما.