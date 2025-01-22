مذكرة تفاهم بين مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية و«إنترسيك»

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم مع «إنترسيك» بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك لتأهيل وتطوير القطاع الأمني والارتقاء بالمعارض الأمنية، بما يسهم في رفع الوعي وتحقيق المعايير الاحترافية العالمية. حيث وقع الاتفاقية خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وتيد بلوم، الرئيس التنفيذي لانترسيك.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات استراتيجية، من أبرزها تعزيز الحضور العالمي لمواكبة التطورات الأمنية ورفع مستوى الوعي الدولي.

والتعاون والحضور في جميع معارض انترسيك المحلية والدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات الأمنية، وإنشاء قنوات فعّالة لتبادل المعرفة الأمنية بين الجهات المعنية، وتنظيم ورش العمل والفعاليات: استضافة فعاليات متخصصة لتطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء الأمني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال خليفة إبراهيم السليس إن توقيع مذكرة التفاهم مع إنترسيك يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الأمني، مشيراً إلى أن الشراكة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الخبرات المحلية والدولية، وتوفير منصة متكاملة لتبادل المعرفة والابتكارات، بما يسهم في تطوير حلول أمنية تلبي احتياجات المستقبل وتدعم استدامة القطاع الأمني.