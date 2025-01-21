177 مبادرة وفعالية حصيلة نشاط «اقتصادية رأس الخيمة» في 2024

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في سنة 2024 نحو 177 مبادرة وفعالية استهدفت الموظفين والمتعاملين والشركاء ورواد الأعمال والمستهلكين وطلاب العلم ومرضى الثلاسيميا والسرطان والصائمين ونزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وفئات متنوعة من المجتمع.

وشملت هذه الفعاليات مجالات عدّة منها ريادة الأعمال، والاستدامة، والابتكار، والقراءة، والصحة والرياضة، والمساعدات الإنسانية وغيرها، وذلك تنفيذاً لخطط الدائرة السنوية بالتنسيق والتعاون مع شركائها.

وأشار سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة إلى أن الدائرة تعد خطتها التشغيلية للمبادرات والفعاليات كل عام لتناسب مختلف شرائح المجتمع، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتعزيز أطر التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وقال إن الدائرة نظمت 177 فعالية ومبادرة مقسمةً بين 57 مبادرة مع الشركاء، و82 مبادرة مجتمعية، و38 منها لموظفي الدائرة ومتعامليها، وتنوعت الفعاليات في الفترة المنصرمة لتشمل مبادرات تعزز الثقافة الاستهلاكية لدى طلبة المدارس، وأخرى تدعم الثقافة والمعرفة، وحملات التبرع بالدم، وتوزيعات وجبات إفطار في الأسواق الشعبية في الإمارة، وسقيا الطيور وغيرها. وبلغ مجمل عدد المستفيدين من الفعاليات والمبادرات كافة 185 ألفاً و980 مستفيداً.