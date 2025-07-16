طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين / 10 كم/س إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 والثاني عند الساعة 05:14 والجزر الأول عند 10:56 والثاني عند الساعة 23:47.

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:56 والثاني عند الساعة 08:15 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 70 20

دبي 44 35 75 25

الشارقة 45 34 75 20

عجمان 44 34 75 25

أم القيوين 44 32 70 25

رأس الخيمة 45 33 70 20

الفجيرة 37 32 80 30

العـين 47 36 55 20

ليوا 48 32 60 20

الرويس 45 30 75 30

السلع 46 29 70 20

دلـمـا 42 31 75 25

طنب الكبرى 41 32 75 30

طنب الصغرى 41 32 75 30

أبو موسى 41 32 75 25