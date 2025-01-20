"اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف"، وتبنت اللجنة هذا الموضوع لأهمية المحافظة على مفهوم الأسرة وكيانها بما يتوافق مع قيم دولة الإمارات، المرتكزة على الدين وعلى العادات الأصيلة.