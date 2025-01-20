107,4 ملايين درهم مشروعات لشبكات نقل وتوزيع المياه في كلباء

تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات في هذا المجال في مدينة كلباء بتكلفة 107.43 ملايين درهم، لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المختلفة في المدينة من المياه.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء في الهيئة، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على توفير متطلبات البنية الأساسية في مختلف المناطق، ودعم ورعاية سموه للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية في الإمارة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل تمديد شبكة المياه في صناعية كلباء الجديدة بتكلفة 5 ملايين درهم، وسيتم إنجاز المشروع خلال الشهر الجاري ( المرحلة الأولى)، وكذلك يبدأ العمل في المرحلة الثانية بعد أن يتم تجهيز المنطقة من قبل الشركاء الإستراتيجيين؛ دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء لتمديد الخدمات فيها بمبلغ 3.66 مليون درهم، كما تم إنجاز مشروع تمديد خط مياه رئيس من المنطقة الصناعية إلى منطقة حي البحيرة بتكلفة 5 ملايين درهم، والعمل جارٍ على تمديد خط مياه رئيس لمنطقة وادي الحلو، بالإضافة إلى محطة ضخ جديدة بتكلفة 43.76 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال شهر يناير 2025، كما يتم العمل على تمديد خط مياه لمشروع جبل الديم، ومحطات ضخ ورفع جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ديسمبر 2025.