«الإمارات للإنترنت الآمن» تطلق جائزتين

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لجمعية «الإمارات للإنترنت الآمن»، أعلنت الجمعية إطلاق النسخة الثانية من «جائزة حماية الطفل عبر الإنترنت»، و«جائزة STOGO FEST»، والتي تدشن تحت شعار «رفاهية الطلاب في العالم المادي والافتراضي».

وقال المهندس عادل الكاف الهاشمي، رئيس الجائزة نائب رئيس الجمعية: إن الجائزتين تأتيان تكريماً للإسهامات المبتكرة المتميزة في تعزيز السلامة الإيجابية عبر الإنترنت للأطفال، والرفاهية الرقمية بين المدارس والطلاب في أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

ومن المقرر أن تستضيف جامعة أبوظبي الحدث 11 فبراير المقبل، والذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2025. وأثنى الشيخ نهيان بن مبارك على تعاون الجمعية وشركائها مع مختلف المؤسسات المدنية، من أجل تطوير قدرات الشباب الوطنية لاكتساب المهارات المهنية في الفضاء الإلكتروني.

وخلال الحدث سيتم تكريم الفائزين التسعة في مسابقة أفضل تصميم للملصقات عن السلامة الرقمية للأطفال، بالإضافة إلى تكريم 10 مدارس، لمساهماتها الاستثنائية في تعزيز السلامة الرقمية على الإنترنت، كما سيتم منح الجوائز لـ 27 فائزاً .