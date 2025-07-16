«ليوا للرطب» يستقبل 3.2 أطنان في يومه الأول

استقبل مهرجان ليوا للرطب، في يومه الأول، 3 أطنان و230 كيلو جراماً من الرطب من إنتاج مزارع الدولة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أكبر عذج ومزاينة رطب الدباس، فيما تتواصل فعاليات ومسابقات المهرجان حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين مسابقة أكبر عذج، بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج عن فوز عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ورثة عبد الله حاده عبد الله المر، وفي المركز الثالث سيف صياح سالم طماش المنصوري، وحل في المركز الرابع سعيد حموده خميس العرياني.

وفي المركز الخامس موزة محمد عفصان المزروعي، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمسابقة «أكبر عذج» بقيمة 234 ألف درهم.

ويواصل المهرجان استلام مشاركات المزارعين في مسابقاته اليومية، حيث تم استلام مشاركات مسابقة المانجو لفئتي «المحلي والمنوع» ضمن مسابقات الفاكهة، وخصصت لها 10 جوائز بقيمة إجمالية لكل فئة تبلغ 234 ألف درهم، ويحصل الفائز الأول على 25 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم، ويضم مهرجان ليوا للرطب 24 مسابقة.