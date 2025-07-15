400 ألف زائر لسوق الجبيل في كلباء خلال 6 أشهر

استقطب سوق الجبيل في مدينة كلباء نحو 400 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025، ليعكس بذلك المكانة المتنامية للسوق كوجهة رئيسية للتسوّق وتلبية احتياجات سكان المنطقة الشرقية وزوّارها من المنتجات الطازجة عالية الجودة.

ويضم السوق الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع ثلاثة أقسام رئيسية: قسم اللحوم الذي يضم 16 محلاً وقسم الأسماك الذي يضم 22 محلاً وقسم الخضراوات والفواكه الذي يضم 31 محلاً، كما يشمل السوق فناء وسطياً ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

وأكد هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، أن سوق الجبيل في كلباء حقق منذ افتتاحه دوراً بارزاً في تنشيط الحركة السوقية وتعزيز الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية مع توفير بيئة تسوّق متكاملة. ويتميّز سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء بتصاميمه المعمارية ذات الطابع الإسلامي.