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الإمارات

انطلاق مهرجان فخر الوطن في أسبوعه الأول من الفجيرة

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البيان

الفجيرة
خلال الفعاليات
البيان
خلال الفعاليات

تستضيف إمارة الفجيرة فعاليات «مهرجان أبطال خط الدفاع الأول» في الشاطئ المفتوح اليوم ليقدم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بهؤلاء الأبطال وتجمع الزوار من جميع أنحاء الإمارات في أجواء مفعمة بالإلهام والامتنان.

وتتضمن الفعاليات حديقة الامتنان، وهي مساحة تتيح للزوار ترك رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول، وواحة العافية، وهي مركز يُقدّم جلسات علاجية واسترخائية، ومنصة الأبطال، التي تقدم عروضا حيّة وقصصا واقعية يستعرض فيها أبطال خط الدفاع الأول، تجاربهم التي تركت أثراً في المجتمع.

كما تتضمن الفعاليات فقرة أبطال المستقبل، المُخصّصة للأطفال.