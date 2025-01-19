«زايد العليا» تطلق حملة «همم ملهمة» لتمكين أصحاب الهمم

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حملتها الجديدة «همم ملهمة»، في إطار جهودها المستمرة لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وتهدف الحملة إلى توثيق قصص كفاح وتميز نماذج من تلك الفئات، تغلبوا على كل التحديات التي واجهتهم، الصحية أو الاجتماعية، مستفيدين من الخدمات العلاجية والتأهيلية، التي تقدمها المؤسسة، ومن دعم كل مؤسسات الدولة اللامتناهي.

وستكون الحملة منصة لتسليط الضوء على حالات ناجحة من أصحاب الهمم، الذين تمكنوا من تخطي العديد من الصعوبات، وسلبيات الإعاقة، بفضل برامج المؤسسة المتنوعة، سواء كانت في مجالات التأهيل والعلاج، أو التدريب المهني.

وسيتم تصوير هذه القصص الحقيقية، وعرضها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وستشمل أفراداً من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس تنوع التجارب ويعزز التواصل المجتمعي حول هذه القضايا، ولتكون مصدر إلهام للمجتمع، وتؤكد قدرة أصحاب الهمم على التميز والنجاح في مختلف المجالات.

وتعد الحملة بمثابة رسالة أمل، تبرز كيف يمكن للأشخاص من مختلف فئات أصحاب الهمم تحقيق التفوق رغم الظروف الصعبة، وتعرض نماذج ملهمة من أصحاب الهمم، الذين استطاعوا التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهوها، ليحققوا أهدافهم في الحياة، حيث ستعمل الحملة على تشجيع المجتمع على تقديم الدعم والمشاركة في نشر رسائل إيجابية حول أصحاب الهمم، من خلال التفاعل مع القصص المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.