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الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والخييلي

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وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم الفندي سيف محمد بالخقاق المزروعي، احتفالاً بزفاف نجلهم أحمد على كريمة السيد عبيد سيف سالم شوط الخييلي.

أقيم الحفل في مجلس رماح في مدينة العين، بحضور الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك العريسين وذويهما وأعرب عن تمنياته لهما بحياة أسرية سعيدة ومستقرة، داعياً الله أن يرزقهما الذرية الصالحة، ويديم على الوطن نعمة الأمن والسعادة والاستقرار.

وتخلل الحفل عروض للفنون والأهازيج الشعبية الإماراتية.

وعبّر ذوو العرسان عن سعادتهم بمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أفراحهم.