صقر غباش: 17 يناير شاهد على القيم الوطنية الراسخة

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم السابع عشر من يناير مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية، المتأصلة في أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، وسيبقى شاهداً على قيم النخوة والشهامة والتضحية من أجل الوطن الراسخة لدى أبناء شعب الاتحاد.

وأشار معاليه إلى أن يوم السابع عشر من يناير يمثل كل القيم والمعاني الأصيلة التي تربط بين وطن يُعطي بلا حدود، وبين قيادة نذرت نفسها لهذا الوطن حباً وإخلاصاً، وبين شعب يحمل بين جوانحه كل معاني الوفاء للوطن وللقيادة، في تلاحم وتضافر نحو مستقبل واعد بمشيئة الله.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبوأ اليوم مكانة مرموقة بين دول العالم، وستبقى واحة للأمان والازدهار بفضل من الله تعالى، وباستمرارية النهج المخلص من قيادة رشيدة، وبسواعد وعقول أبناء الوطن.