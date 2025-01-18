خالد بن زايد: 17 يناير يجسد قيم التعاون والتآزر الوطني

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن السابع عشر من يناير، هو يوم نحتفل فيه بمسيرة التعاون والتكاتف التي أثبتت أن القيم الإماراتية لا تنحصر في الكلمات فحسب، بل في أفعالنا اليومية التي تسهم في بناء مجتمع قوي ومتلاحم.

وأضاف سموه: «نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة مسيرتنا في تعزيز قيم التآزر والتعاون، ونسعى دوماً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس عظمة هذا الوطن وأبنائه، ونحن اليوم نقف معاً كشعب واحد، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين سهروا على رفعة الوطن، وجعلوه في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات».

واختتم سموه بالقول: «أود أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين، الذين يواصلون العمل بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة وازدهار هذا الوطن الحبيب، دامت الإمارات قوية بأبنائها، ودائماً في تقدم ورقيّ، حفظ الله الإمارات، قيادة وشعباً، وجعلها دائماً منارة للعالم».