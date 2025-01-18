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الإمارات

أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكندي والمهيري

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البيان

دبي
أحمد بن محمد خلال الحفل
تصوير: محمد هشام
أحمد بن محمد خلال الحفل
أحمد بن محمد خلال حفل الاستقبال
أحمد بن محمد خلال حفل الاستقبال
منصور بن محمد خلال الحفل
منصور بن محمد خلال الحفل
منصور بن محمد لدى حضوره حفل الاستقبال
منصور بن محمد لدى حضوره حفل الاستقبال
محمد بن راشد بن محمد خلال الحفل
محمد بن راشد بن محمد خلال الحفل

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله مروان إلى كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموّهما للعروسين وذويهما، متمنيين لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين. كما حضر سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، حفل الاستقبال، وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مستقرةً تسودها المودة والسعادة.