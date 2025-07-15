بريد الإمارات يوفر خدمات «دي إتش إل» للمتعاملين في عدد من فروعه

أعلن بريد الإمارات، المزود الرسمي لخدمات البريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة «دي إتش إل» إكسبرس، المتخصصة عالمياً في مجال الشحن السريع الدولي، لإطلاق خدمة «إكسبرس إيزي»، في عدد من فروعه المختارة.

وذلك في خطوة جديدة، تعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الشراكة، في إطار توجه استراتيجي لتطوير شبكة البريد الوطنية، وتحويلها إلى منصة ذكية ومترابطة عالمياً، ترتكز على توفير السهولة والوصول.

كما يعكس هذا التعاون جهود الجانبين الرامية إلى مواكبة متطلبات المتعاملين من الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خدمات تتسم بالمرونة والكفاءة العالية.

وتُعد خدمة «إكسبرس إيزي» من «دي إتش إل»، نموذجاً مبتكراً لتبسيط عمليات الشحن الدولي، عبر تقديم أسعار واضحة وميسّرة، تُمكّن المتعاملين من إرسال شحناتهم إلى كافة الأسواق العالمية بثقة وسهولة وشفافية.

ويعزز الدمج بين البصمة العالمية لشركة «دي إتش إل»، والخبرة المحلية الواسعة لبريد الإمارات، من جاهزية البنية التحتية اللوجستية، بما يرسّخ موقع الدولة مركزاً محورياً للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية المتقدمة.