رؤساء لجان: «نوابغ العرب» تغيّر مسار هجرة العقول

أكد رؤساء لجان في جائزة «نوابغ العرب 2024»، أن الجائزة «تؤسس لنهضة عربية تسرّع التنمية الاقتصادية الشاملة وتسهم في التحول نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، كما أنها تسهم في تغيير مسار هجرة العقول.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة جائزة «نوابغ العرب» المختصة بفئة الاقتصاد «إن الجائزة الأكبر من نوعها عربياً تؤسس لنهضة عربية جديدة في أهم الميادين والتخصصات الحيوية التي تسرّع التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وتحفز التحول نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا في العالم العربي، وتلهم أجيالاً جديدة من الروّاد والمبدعين الشباب القادرين على صناعة الفرص وإطلاق المشاريع الريادية التي تعزز من المسارات التنموية وتفتح آفاقاً جديدة لمواهب وكفاءات المستقبل.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، رئيس اللجنة المختصة بفئة الأدب والفنون في الجائزة، إن نوابغ العرب هم أعلام يقتدي بهم جيل المستقبل من النشء والشباب، إذ يقرؤون في سيرهم الذاتية المشرّفة وإنجازاتهم الاستثنائية المتميزة دليل النجاح وتعريفات التميّز وخرائط طريق تحقيق التطلعات والطموحات بالجد والاجتهاد والبحث والمثابرة والتحصيل العلمي والمعرفي الدؤوب، لافتاً إلى دور الجائزة كمشروع حضاري عربي يشكل جسراً بين العقول العربية الفذة ومجتمعات المعرفة.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، رئيسة لجنة الترشيحات في «نوابغ العرب»، أن الجائزة مشروع استراتيجي عربي مدروس سيكون له أثر إيجابي طويل الأجل على إعداد كفاءات عربية جديدة وتحفيز مواهب شابة واعدة في قطاعات حيوية تضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة العربية، لأنه يكرّم العقول العربية المتميزة ويعرّف بإنجازاتها الاستثنائية ويوفر بيئة حيوية متكاملة حاضنة للابتكار ومحفزة للتطوير والإبداع بالاستفادة من المقومات المحلية وبناء القدرات البشرية وتوجهات تنفيذ الرؤى الاستراتيجية.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس لجنة الطب في الجائزة، إن تكريم المبدعين العرب في القطاعات الحيوية والتخصصات النوعية، لا سيما في مجال الطب، يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الكفاءات العربية وتطويرها، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.

وأكد أن هذا التكريم يسهم بشكل فعال في عكس مسار هجرة العقول العربية إلى الخارج من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار. وأضاف: «أصبحت هذه الجائزة مصدر تمكين المبدع العربي وتوسيع الأثر الإيجابي لإنجازاته. وتمثل خطوة نوعية لدعم البحث العلمي والابتكار، وتسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي يحققها العلماء والباحثون العرب.

استعادة النهضة العربية

ولفت البروفيسور سهام الدين حسين كلداري، مدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ جامعي لبحوث علم الأحياء والكيمياء الحيوية وعلم الخلايا الجزيئية رئيس اللجنة المختصة بفئة العلوم الطبيعية في «نوابغ العرب 2024»، إلى أهمية المبادرة الأكبر من نوعها عربياً في استعادة النهضة العلمية العربية واستئناف مساهمة علمائها في المجتمع العلمي العالمي ومسيرة الحضارة الإنسانية كما كانت عليه في العصور الذهبية للحضارة العربية، مؤكداً أهمية «نوابغ العرب» في تمكين جيل جديد من العلماء العرب القادرين على ريادة تحوّل معرفي شامل قائم على البحث والابتكار.

وقال البروفيسور هاشم سركيس عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، رئيس اللجنة المختصة بفئة العمارة والتصميم في الجائزة، إن «نوابغ العرب» تواصل تسليط الضوء على إنجازات العقول العربية الأكفأ في تخصصاتها الستة تكرّم المبدعين لدورهم الحضاري والإنساني المتميز ليس فقط في بناء الإنسان بل وأيضاً في تشييد العمران، الذي شكّل على مر الحضارات عنواناً لتقدم البشرية.