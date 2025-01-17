إتيان توبوا: الصدق والطموح أساسيان لإنجاح المشاريع

أكد إتيان توبوا، الرئيس التنفيذي، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، أهمية وجود عنصري الصدق مع النفس، والتحلي بالطموح، لتحقيق النجاح في أي مشروع، مهما كان حجمه أو توجهه، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لفعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته (العاشرة)، وأدارتها روسانا لوكوود مقدمة أخبار دولية، ومتخصصة في الأعمال، والاقتصاد، والجيوسياسة، والاستدامة.

وسرد توبوا قصة نجاح تنظيم الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، بكل تفاصيلها من خلال فرق العمل المنظمة والمنسجمة، والتي نسقت فيما بينها من خلال الاجتماعات والتحضيرات المسبقة .