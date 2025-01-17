خبراء: التركيز على الفوائد والمزايا يجذب العملاء إلى الخدمات المقدمة لهم

أكد الخبراء في جلسة (وضع العملاء أولاً: دمج تركيز العميل في إدارة المشاريع)، وهي من جلسات اليوم الختامي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2025، ضرورة أن تتحدث وتتواصل الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة بالطريقة واللغة التي يفضلها العملاء، أي عدم التركيز على الجوانب التقنية والفنية والتركيز أكثر على الفوائد والمزايا، التي يبحث عنها العملاء في الخدمات والحلول والمنتجات المقدمة لهم.

شارك في الجلسة كل من: أمريكو بينتو المدير العام في PMO Global Alliance، وستيوارت يوستون الرئيس التنفيذي في شركة Transparent Choice، وخوان كارلوس سهدالا الرئيس التنفيذي للتخطيط وإدارة المشاريع في دي بي وورلد (موانئ دبي العالمية)، وهاني الشاذلي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع. أدارت الجلسة ريا رمال مذيعة تلفزيون، مؤسسة دبي للإعلام.

وأجمع المشاركون في الجلسة على أن وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق هدف (وضع العميل أولاً) يتخلله الكثير من التحديات والتجارب الصعبة، التي تُكسب فرق إدارة المشاريع خبرات متنوعة تمكنهم من التعامل الأمثل مع العملاء، الذين يمثلون العمود الفقري للشركات والمؤسسات، وخدماتها، ومنتجاتها، وحلولها، كما أجمعوا على تبني ثقافة الابتكار والإبداع والتميز في تبني أرقى الممارسات لتحقيق هذا الهدف.

وأجمعوا كذلك على أنه ينبغي تمكين فرق عمل إدارة المشاريع وإتاحة الفرص لهم لكي يقدموا أفكاراً وحلولاً مبدعة ومبتكرة في وضع الخطط الطموحة لخدمة العملاء ووضعهم في أعلى سلم أولويات الهيئات والشركات والمؤسسات.