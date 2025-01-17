مبادرة «في الشوفة» توفر 388.741 ألفاً وسداد ربع مليون درهم لـ36 مستفيداً

أعلنت محاكم دبي عن تحقيق نتائج متميزة لمبادرة «في الشوفة»، التي أطلقتها في يوليو 2024 بهدف تقديم كافة التسهيلات والدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يتماشى مع أهداف الإمارة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً، وتهدف المبادرة إلى ضمان وصول الخدمات القضائية لهذه الفئات بسهولة وفاعلية، بما يرسخ قيم المساواة ويعزز من شعور المتعاملين بالثقة في المنظومة القضائية.

وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مبادرة «في الشوفة» باقة من الخدمات التي تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها، وتدعم أهداف أجندة دبي في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها المحاكم قد حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 540 متعاملاً، وبلغت نسبة المستفيدين من كبار المواطنين 53 % مقارنة بأصحاب الهمم 47 %، حيث استفاد 53 متعاملاً من خدمة شور للاستشارات القانونية بمشاركة 30 مكتب محاماة متطوعاً في البرنامج، و25 متعاملاً من خدمة التمثيل القانوني من خلال برنامج «سند».

بالإضافة إلى 104 مستفيدين من خدمة «قريب»، و9 مستفيدين من خدمات الخبرة التطوعية من خلال «برنامج عون»، كما استفاد 263 متعاملاً من «خدمات مراكز العضيد»، بالإضافة إلى 50 مستفيداً لخدمات الإعفاء من الرسوم القضائية التي ساهمت في توفير ما يقارب 388,741 درهماً من الرسوم القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتم سداد أكثر من ربع مليون درهم لعدد 36 مستفيداً ضمن برنامج محاكم الخير.

حيث إن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن خدمات مراكز العضيد كانت من أكثر الخدمات طلباً من المتعاملين، حيث تم توفيرها للمستفيدين للحصول عليها دون عناء التنقل.

التزام

واختتم العبيدلي تصريحه بالتأكيد على التزام محاكم دبي بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل إجراءاتهم وضمان حصولهم على حقوقهم بكل سهولة ويسر، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر عدالة وشمولية، وأن محاكم دبي تمضي قدماً نحو تقديم خدمات مبتكرة وفعالة تعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الجهات القضائية عالمياً.