هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 50 مشروعاً في مصر

نفذ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة 50 مشروعاً وساعد حالات إنسانية خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور خالد الخاجة: إن هذه الزيارة تعد الأولى ضمن سلسلة زيارات عام 2025، والتي ستشمل مجموعة من الدول الأفريقية والآسيوية تمهيداً لحملة رمضان، فيما تهدف لمساعدة الأسر المتعففة والأيتام وكبار السن، من خلال مشاريع مهمة منها حفر الآبار الزراعية وصيانة المساجد وبناء المنازل وتأثيثها، وتوفير العلاج للمرضى خصوصاً مرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب مشاريع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والمشاريع الإنتاجية الصغيرة، كذلك توفير تكاليف تزويج اليتيمات.

وأكد أن الهيئة تمضي في ميادين الخير بدعم المحسنين والمحسنات، الذين شكل عطاؤهم جسراً للوصول إلى أيتام فقدوا السند، ومرضى يتألمون، وأسر تنام بغصة وحرقة، وشباب ينتظرون الدعم ليبدؤوا رحلة الاستقرار والحصول على الرزق، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من عطاء مبارك يسعد الفقراء والمحتاجين.