سيف بن زايد يحضر أفراح القبيسي والمريخي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل استقبال بمناسبة زفاف خالد هلال سعيد أحمد بن هامل القبيسي على كريمة محمد عجلان علي مرشد المريخي، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي.

وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.