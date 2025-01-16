تركيب الكاميرا رقم 200 ألف ضمن نظام حماية برأس الخيمة

شهد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، تركيب الكاميرا رقم 200 ألف ضمن مشروع نظام حماية في مقر شركة «ستريت قروب» المتخصصة بتصنيع المركبات المدرعة، بحضور جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، والمديرين العامين، وأحمد رضا عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستريت، وميسون محمد الذهب، مدير عام الهيئة بالإنابة، وياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، وعدد من ضباط الشرطة.

وأشاد اللواء النعيمي بالنجاحات المتواصلة لنظام حماية، الذي أسهم في خفض نسبة الجريمة على مستوى الإمارة، وعزز الرقابة على مختلف المنشآت عبر كاميرات حديثة ومتطورة، وسرع من الوصول للخارجين عن القانون، وعزز من الأمن العام، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرا رقم 200 ألف في شركة «ستريت قروب»، إحدى أبرز الشركات في رأس الخيمة، يعكس استمرارية المشروع ونجاحه في تحقيق أهدافه الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وأكد جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، أهمية الشراكة بين شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في تحقيق أهداف مشروع «حماية».

وأوضح أن المشروع يعتمد على كاميرات متطورة بمواصفات عالمية، ما يسهم في تعزيز الطمأنينة لدى مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن نظام «حماية» أثبت منذ إطلاقه فاعليته في الحد من الجريمة، من خلال توفير تسجيلات دقيقة أسهمت في دعم العمليات الشرطية والأمنية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار في الإمارة.