«تنفيذي رأس الخيمة» يقر 6 تشريعات لتنظيم العمل الحكومي

أقر المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات.

وبحث المجلس تقرير لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، والتي تشمل مشروع تصميم وتطوير رحلة المتعامل الرقمية لخدمات النيابة العامة ودائرة المعرفة والبلدية والمحاكم، ومشروع استكمال التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة حماية البيئة.

ومشروع تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لجميع الجهات الحكومية، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات إصدار شهادة إنجاز البناء، ومشروع تطوير وربط لوحات مؤشرات الأداء والبيانات.

واطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030. واطلع على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، (1072) قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، كما اطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية.