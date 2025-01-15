«أبوظبي لبناء السفن» تطلق أول سفينة من فئة «فلج 3»

احتفلت شركة أبوظبي لبناء السفن، بتحقيق إنجاز مهم يتمثل في إطلاق أول سفينة من فئة «فلج 3» خلال حفل أقيم في حوض بناء السفن التابع للشركة.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة محورية في الوفاء بالتزامات العقد المبرم مع وزارة الدفاع، مما يمهد الطريق لأسطول متقدم من السفن التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية والتأكيد على دور شركة «أبوظبي لبناء السفن» كشريك استراتيجي رائد إقليمياً في مجال بناء السفن الحربية.

ضم الحفل المقام تحت رعاية اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية إلى جانب كبار الشخصيات والمسؤولين العسكريين وقادة مجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن للاحتفال بإطلاق السفينة.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن إن إطلاق أول سفينة في برنامج «فلج 3» يعزز خبرات «أبوظبي لبناء السفن» الواسعة في بناء السفن، ويمثل خطوة كبيرة نحو تقديم سفن متطورة للغاية ومجهزة بأحدث أنظمة المهام والتسليح، كما تؤكد هذه الإضافة إلى قدرات الشركة ومنتجاتها الواسعة الالتزام بدعم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع.