المدير التنفيذي لجائزة «لطيفة بنت محمد»: الشيخة هند راعية مبادرات الطفولة والشباب

قالت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة لطيفة بنت محمد لمواهب الطفولة وإبداعات الشباب التابعة لجمعية النهضة النسائية بدبي: «إنّ حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم راعية مبادرات الطفولة والشباب التي تحفزهم على الإبداع والعطاء».

وأكدت أن سمو الشيخة هند تعد نموذجاً استثنائياً وملهماً في العطاء والوفاء من خلال حضورها العميق المؤثر في المجتمع بكل فئاته، مشيرة إلى أنها قدمت قدوة في مختلف قطاعات ومجالات العمل الخيري والإنساني.

وعززت من خلال ذلك القيم النبيلة وحب الخير والعطاء للوطن في نفوس أنجالها، وفي نفوس أبناء الوطن وحفزتهم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع وتقديم العون لمن يحتاجه داخل وخارج الدولة.

وأشارت إلى دعم سموها للمرأة والطفل، لافتة إلى دعمها لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، حيث وجهت سموها بإطلاق جائزة لطيفة بنت محمد 1998 تكريماً لجهود سمو الشيخة لطيفة التي نالت لقب سفيرة أطفال العالم في ملتقى باريس، وقالت: إنّ الجائزة البالغ عمرها 26 عاماً حظيت برعاية ودعم سموها من خلال مبادرات نوعية قدمتها سموها لرعاية إبداعات الطفولة.

ونوّهت أمينة الدبوس أيضاً برعاية سمو الشيخة هند لمبادرات غرس القدوة الحسنة في نفوس الشباب من خلال رعاية سموها لمجلس الشباب للقيادة والابتكار الذي يهدف لتأهيل وتدريب المبدعين من الفائزين بجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، ليكونوا قدوة في الوسط الطلابي ونموذجاً يشار إليه بالبنان في وسط الخدمة المدنية.

وأفادت بأن سموها رعت تخريج العديد من الدفعات من مجلس الشباب للقيادة والابتكار، والذي انطلق 2009 وما زال تحت رعاية سموها، مشيرة أيضاً إلى أن سموها رعت أيضاً مبادرة متحف جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة منذ العام 2014، وحولته من متحف متنقل إلى متحف دائم افتراضي.