54 منتسباً من 40 دولة في «دبلوم الابتكار الشرطي والقيادات»

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL» بشرطة دبي، الذي يعتبر الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتم تنظيمه بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، في أكاديمية شرطة دبي، بمشاركة 54 منتسباً من القيادات الشرطية، من 40 دولة على مستوى العالم.

واطلع منتسبو الدبلوم خلال الجلسة التعريفية التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي، على محاور برنامج الدبلوم الذي سيستمر لغاية 13 مايو 2025.

ويهدف إلى تنمية الابتكار والقيادة في قطاع إنفاذ القانون من خلال التركيز على استكشاف المنهجيات المتطورة والاستراتيجيات المبتكرة مع تعزيز مهارات القيادة التي تعد ضرورة لتطوير ممارسات الشرطة ودفع التقدم في مجال إنفاذ القانون، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات الشرطية، إلى جانب ترسيخ تنافسية دبي على الصعيد العالمي في المجالين التعليمي والتدريبي.

وشهد الجلسة التعريفية العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد محمد عتيق ثاني، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، والعقيد طارق هلال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور محمد الحاج، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، وعدد من كبار الضباط.

وقال العميد بدران سعيد الشامسي: «نسعى من تنظيم برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على تنمية المعارف في التوجهات الأمنية العالمية، بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على المستوى الدولي في المجال التعليمي والتدريبي».

من جانبه، أوضح العميد محمد عتيق ثاني، أن الدبلوم في نسخته الثانية استقطب ضُباطاً من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم بعدد 54 منتسباً مقارنة بالنسخة الأولى التي بلغ عدد المنتسبين فيها 45 منتسباً، في حين ارتفع عدد الدول إلى 40 دولة مقارنة بـ29 دولة في النسخة الأولى.