100 من المؤثرين والمبدعين يشاركون في «اصنع قيمة لعلامتك»

نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط ورشة عمل تفاعلية، بعنوان «اصنع قيمة لعلامتك.. خارطة طريق لتحويل المحتوى إلى مصدر دخل»، بالتعاون مع كوبكارت، منصة المبيعات الرقمية العالمية المخصصة لصناع المحتوى والمؤثرين المبدعين.

وتستعرض ورشة العمل التي عقدت في مقر المؤثرين في دبي في الحادي عشر من يوليو الجاري، وحضرها نحو 100 من صناع المحتوى الموهوبين والمؤثرين المبدعين، الإطار العملي لـ «سلم القيمة»، والذي يساعد في تحويل المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي من مستهلكي محتوى مجاني إلى عملاء مستعدين لدفع الأموال لقاء حصولهم على محتوى احترافي ذي قيمة عالية.

وتهدف ورشة العمل التي يقدمها الدكتور مايكل كلوب، الأستاذ الجامعي المتخصص في ريادة الأعمال، الرئيس التنفيذي لـ «كوبكارت»، وسامر دياب، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «كوبكارت»، إلى تمكين صناع المحتوى ورواد الأعمال من تعزيز عائداتهم المالية من خلال استراتيجيات رقمية مبتكرة، وتزويد المشاركين بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق العملي.

سلم الشراء

ومن المحاور الأساسية التي تتناولها الورشة: كيفية بناء محفظة منتجات رقمية متكاملة، تتدرج من عروض بأسعار رمزية إلى منتجات رئيسية مرتفعة السعر، بالإضافة إلى استراتيجيات تغيير قناعات المتابعين وتهيئتهم نفسياً لتقبل الارتقاء في سلم الشراء.