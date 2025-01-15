«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في مؤتمر ومعرض الحج

شارك الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ووفد من الهيئة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي انطلقت أعماله أول من أمس، وتستمر حتى 16 يناير الجاري في سوبردوم، جدة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

ويجمع الحدث، ممثلي الحجاج، والبعثات الدبلوماسية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وقيادات من القطاع العام والخاص.

وقال الدكتور الدرعي، إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ووزارة الحج والعمرة في المملكة، ودعم الفعاليات والجهود المشتركة، انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين شعبي وقيادتي البلدين.

وأوضح أن الحدث يعد منصة لبحث الرؤى والاقتراحات ودمج الأفكار والاستفادة من التوصيات الصادرة عنه، وفرصة للاطلاع على أحدث البرامج التقنية والابتكارات والحلول الذكية التي ترتقي بمنظومة الحج والعمرة، وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستدامتها، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات وبحث الشراكات مع مختلف الجهات المتخصصة بشؤون الحج.

وأكد الدرعي حرص الهيئة وسعيها لمواكبة النهضة الحضارية في كل مجالاتها، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات في تسخير التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصنع المبادرة التي تعزز جودة خدماتها التي تقدمها للمجتمع وحجاج الدولة بتميز لافت، يعكس المهنية ورقي الأداء، الذي ينم عن الدراية والمعرفة والنظرة للمستقبل القادم والاستعداد الأمثل له.