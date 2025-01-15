فريق مولدوفا: تحدي الفرق التكتيكية أكثر تنوعاً وتنافسية

أكد فريق «خدمة وحماية حراسة الدولة في جمهورية مولدوفا»، المُشارك في النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، أن التحدي أصبح أكثر تنوعاً وتحدياً بين كافة الفرق خاصة مع التركيز المُتزايد على الابتكار واستراتيجيات الخطط التنافسية في مُختلف التحديات، مشيراً إلى أن هذا التطور في التحدي حفّز الفريق على التكيف المُستمر وتحسين تكتيكاته للحفاظ على قدراته التنافسية.

وبيّن الفريق «أنه عمل على تحسين نهجه من خلال تطبيق الدروس المُستفادة من المنافسات السابقة في تحدي الفرق التكتيكية من خلال تكثيف التدريبات في مجالات التحدي المُحددة، مع التركيز على السيناريوهات الواقعية، وتعزيز التنسيق بين أعضاء الفريق تحت الضغط».