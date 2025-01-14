مستشفى ريم ينجح في إزالة أورام الغدة الدرقية باستخدام تقنيات غير جراحية سريعة و فعالة

حققت مستشفى ريم إنجازاً ثورياً في رعاية الغدة الدرقية بقيادة الدكتور علي برنارد خليل، استشاري طب الغدد الصماء ورئيس قسم الغدد الصماء في المستشفى.

ونجح الدكتور علي في إزالة ورم في الغدة الدرقية باستخدام تقنية الاستئصال الحراري الحديثة خلال 20 دقيقة فقط. وتمثل هذه التقنية المبتكرة تقدماً مهماً في علاج حالات الغدة الدرقية، مقدمة للمرضى بديلاً أسرع وأقل تدخلاً جراحيًا مقارنة بالجراحات التقليدية.

العملية الاستثنائية التي تمت في مستشفى ريم نفذت مع الحد الأدنى من التأثير على الأنسجة المحيطة، مما أدى إلى تقليل وقت التعافي وتقليص المضاعفات. على عكس الجراحة التقليدية للغدة الدرقية، التي غالباً ما تتطلب شقوقاً كبيرة وفترات تعافي أطول، تستخدم تقنية الاستئصال الحراري الحرارة المستهدفة لتدمير الورم. من خلال إدخال مسبار صغير في موقع الورم، قام الدكتور علي برنارد بتسليط حرارة محكومة لتدمير الورم وتقليل حجمه.

تعمل تقنية الاستئصال الحراري عن طريق استخدام الحرارة الناتجة من طاقة الترددات الراديوية أو الليزر لاستهداف الأنسجة غير الطبيعية وتدميرها. تُجرى العملية تحت تأثير التخدير الموضعي، حيث يتم توجيه طاقة الحرارة عبر مسبار صغير يُدخل مباشرة في ورم الغدة الدرقية. تضمن دقة هذه التقنية أن يتم تدمير الورم فقط دون التأثير على الأنسجة السليمة للغدة.

تقدم هذه التقنية المتطورة العديد من الفوائد. حيث يختبر المرضى عادةً حد أدنى من الانزعاج ويمكنهم مغادرة المستشفى بعد ساعتين فقط من إجراء العملية. وبفضل عدم الحاجة إلى التخدير العام أو الإقامة الطويلة في المستشفى، تسمح هذه التقنية للمرضى بالعودة إلى أنشطتهم اليومية بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية.

كما أن هذه التقنية تقلل بشكل كبير من مخاطر المضاعفات مثل العدوى والتندب، على الرغم من أنها لا تقضي عليها تماماً. وبإلغاء الحاجة إلى شقوق كبيرة وغرز، تعد تقنية الاستئصال الحراري خيارًا مثاليًا للمرضى الذين يسعون لتجنب التوقف الطويل عن العمل المرتبط بالجراحة التقليدية، خاصة إذا كان الورم يسبب أعراضًا محلية ورفض المريض الخضوع للجراحة.

إن خبرة الدكتور علي برنارد في رعاية الغدة الدرقية، إلى جانب مرافق مستشفى ريم المتطورة، قد وضعت المستشفى في طليعة المؤسسات الرائدة في الإجراءات الطبية المبتكرة. وتعد هذه الحالة الناجحة مثالاً واحدًا فقط على كيفية دفع مستشفى ريم حدود الرعاية الصحية الحديثة، وتقديم خيارات علاجية أكثر فعالية وكفاءة للمرضى.

قال الدكتور علي برنارد: "نحن سعداء بتقديم هذه التقنية المبتكرة في مستشفى ريم. يمثل الاستئصال الحراري مستقبل رعاية الغدة الدرقية، حيث يوفر للمرضى بديلاً أكثر أمانًا وسرعة وراحة مقارنة بالجراحة التقليدية."

في مستشفى ريم، نلتزم بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، مما يدفعنا دائمًا لاستكشاف أساليب جديدة ومطورة لتحسين نتائج المرضى. ومع استخدام الدكتور علي برنارد لتقنية الاستئصال الحراري لإزالة أورام الغدة الدرقية، يمكن للمرضى التطلع إلى علاجات أسرع وأكثر أمانًا وراحة.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا https://www.reemhospital.com/ar/

عن مستشفى ريم

تم تأسيس مستشفى ريم في عام 2020، وهو مستشفى متخصص في إعادة التأهيل ما بعد الحادة والرعاية متعددة التخصصات في أبوظبي، ويقدم رعاية عالمية المستوى للمرضى. يلتزم مستشفى ريم بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية بشغف عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، ويجمع بين أحدث المرافق وفريق من المحترفين المتميزين. مستشفى ريم في طليعة الابتكار الطبي، ويهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية المرضى من خلال التميز في الرعاية الطبية والبحث والتعليم.