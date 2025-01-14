ماي ماسك: دبي مدينة مدهشة وروعة الشعب الإماراتي تجذبني

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة رئيسية استضافت ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، بعنوان: «كيف نجحت في تربية ثلاثة أبناء منهم أغنى رجل في العالم؟».

وذلك ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، واختتمت فعالياتها أمس بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً، و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

كما حضر الجلسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

ووصفت ماي ماسك، خلال الجلسة التي أدارتها علياء الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، دبي بأنها «مدينة رائعة ومدهشة»، إذ تعد هذه الزيارة هي الرابعة لها إلى الإمارات، حيث يجذب انتباهها الإبداع في المعمار وروعة الشعب الإماراتي، فضلاً عن نظافة مدينة دبي.

ثم تحدثت عن أبنائها، وقالت إنها حرصت على تربية أبنائها الثلاثة عقب انفصالها عن زوجها بأفضل صورة ممكنة، كما حرصت أن تكون نموذجاً لـ«الأم القوية»، لا سيما وأن عملها كان يقتضي ضرورة السفر بين 9 دول، إضافة إلى عملها طبيبة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها ربّت أبناءها على القيام بأدوارهم وخلقت بداخلهم الشعور بالمسؤولية تجاه كل ما يقومون به.

ثلاثة أبناء فريدون

وقالت: ربّيت ثلاثة أبناء فريدين وحققوا إنجازات غير عادية، فكل منهم لديه أفكاره الفريدة، وبالحديث عنهم أرى أن كلاً منهم نجح في خلق المساحة الخاصة به وصولاً لما حققوه من إنجازات.

وكشفت أن أبناءها الثلاثة لم يرغبوا قط في جني الأرباح من وراء أعمالهم، لكنهم ركّزوا على العمل من أجل الخير، إذ استثمروا في بعض الشركات ولم يكن غرضهم جني الأموال، بل مساعدة الآخرين وحل مشكلات العالم، مستشهدة في ذلك بأن ابنها الأكبر توسكا، الذي عمل في مجال الإنتاج السينمائي، ركز في أفلامه على ضرورة أن تكون المرأة قوية وليست ضحية، وبدأ العمل على هذه الحبكات في الأفلام، لذلك غيّر المفهوم القديم.

وتطرقت ماي ماسك للحديث عن ابنها الأكثر ثراءً في العالم، وهو رجل الأعمال إيلون ماسك، قائلة: «إيلون لم يكن يرغب بشراء «إكس»، تويتر سابقاً، لكنه اشتراه، وحينها اكتشف فساداً كبيراً، وكان مصدوماً لما رآه على المنصة، وشرع في تغيير ذلك وتصحيحه.

لذلك لم تحبه وسائل الإعلام وهاجمته، لكنني علمته منذ الصغر ضرورة أن يعبر صوته عنه، والاقتناع بأنه لن يكون محل توافق من جميع الناس، لذلك يعمل ما يراه مناسباً دون الالتفات إلى الانتقادات».

وأضافت: «من الضروري أن يقوم الشباب بعملهم ليس من أجل التحدي، لكن من أجل الخير، فحينما بدأ إيلون بدخول مجال الفضاء تعرض لانتقادات، لكنه نجح فيه، حيث تساعد هذه الابتكارات الفضائية الناس في مختلف الأماكن حول العالم، ومنها الغابات والمناطق النائية، مثلما رأينا ذلك في لوس أنجلوس عقب الحرائق، وهذا الأمر يمكن أن نعمل عليه بصورة أفضل بدعم من وسائل التواصل الاجتماعي».

وانتقلت للحديث عن حياته الشخصية، موضحة أن إيلون ماسك شخص لطيف وعاطفي ومؤدب، كما أنه اعتاد أن يلعب مع أولاده ويجعلهم سعداء، مؤكدة أنها تشعر بالفخر والسعادة حينما تراه يجلس مع رؤساء العالم.

أما عن تطور علاقة ابنها مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فعلقت قائلة: «أعرف أن الرئيس ترامب مهذب للغاية ولديه تواضع شديد، وناجح كذلك في صناعة الفنادق».

وفي ختام الجلسة وجّهت ماي ماسك نصيحة للآباء والأمهات قائلة: «عندما يكون لديك أولاد صغار يجب أن تقضي معهم الكثير من الوقت، وحينما يكبرون سيساعدونك في كل شيء. والمهم أن يكون أطفالك طيبين ومؤدبين ويبحثون عن الخير».