زراعة 11.600 شتلة جديدة في محمية أشجار القرم بكلباء

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية والتكيف مع التغير المناخي ونشر الممارسات السليمة للحفاظ على البيئة، نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة برنامجاً نوعياً لزراعة أشجار القرم في محمية أشجار القرم بخور كلباء.

وذلك ضمن شراكة مع «جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة»، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة «بيئة»، وأسفر عن زراعة 11.600 شتلة قرم جديدة، وجرى تنفيذ البرنامج على مدار أسبوعين متواصلين.x وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة:

«إن برنامج زراعة أشجار القرم يعتبر مبادرة طموحة تعزز من جهود إمارة الشارقة في تحقيق الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

كما أنه خطوة مهمة لدعم الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». وأضافت : « تنفيذ هذا المشروع البيئي هو جزء من التزامنا الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية».