شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ14 لـ«معرض عطايا»

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعدة سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة لجنة عطايا العليا..

افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، أعمال النسخة الـ14 من معرض عطايا 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك المارينا» والذي يستمر حتى 18 يناير.

يأتي المعرض بنهج جديد يعكس التزام الإمارات بدعم المبادرات العالمية، حيث تم تخصيص فعالية ربع العام لدعم مبادرة تمكين الشباب الأفريقي نحو التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، وديوان شؤون الرئاسة. وينسجم المعرض مع رؤية الاتحاد الإفريقي وأجندته لعام 2063، التي تركز على تعزيز الابتكار والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية في القارة السمراء، حيث تشمل المبادرة التي يدعمها المعرض توفير البرامج التدريبية لبناء المهارات الرقمية، وإحداث تحول في التكنولوجيا لتأهيل الشباب الأفريقي للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.