«كرنفال شرطة دبي» في سيتي ووك يختتم فعالياته بمسيرة عرض عسكرية

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، ختام فعاليات «كرنفال شرطة دبي» في منطقة سيتي ووك، والذي تضمن مسيرة عرض عسكرية، شارك فيها المرشحون والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي.

وذلك استعداداً لحفل التخريج السنوي للأكاديمية المزمع عقده يوم الـ 29 من يناير الجاري. كما وشارك في المسيرة، الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرق إدارة التفتيش الأمني «k9»، والخيالة، والدوريات الأمنية، والدوريات الفارهة، والدراجات الهوائية، والدراجات النارية، والفرق التخصصية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وحضر فعاليات المسيرة التي جابت منطقة السيتي ووك، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارة العامة ومراكز الشرطة، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين والزوار.

ونظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، «كرنفال شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسيتي ووك، بهدف تعزيز الوعي الأمني .

وذكر العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنظيم الكرنفال يأتي بالتزامن مع استعدادات حفل التخريج في أكاديمية شرطة دبي يوم الـ29 من الشهر الجاري، ودعماً لتوجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل بينها وبين أفراد المجتمع.