شرطة دبي تنظم حملة توعية لسائقي «رحلات السفاري»

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، ومركز شرطة لهباب، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حملة تنظيم حركة السير لرحلات السفاري، وتوعية سائقي السفاري بالإرشادات المرورية.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية،إن الحملة تهدف إلى جانب تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة، التدقيق على الأنشطة السياحية والمركبات والسائقين المخالفين للقوانين المرورية.

وأكد أن الشرطة السياحية تحرص دائماً على التواصل مع السياح، من أجل الاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، وخدمتهم ليعيشوا تجربة سياحية استثنائية في إمارة دبي، مبيناً أن هناك قنوات تواصل توفرها الشرطة السياحية مع السياح، تتمثل في خدمة «الشرطة السياحية» على النسخة الحديثة من التطبيق شرطة دبي الذكي، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae، وعبر مراكز شرطة ذكية SPS، إلى جانب مركز الاتصال 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة، والبريد الإلكتروني لشرطة دبي.