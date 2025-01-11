حاكم عجمان وعمار النعيمي يعزيان في وفاة ناظم المطروشي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له ناظم سيف المطروشي شقيق كل من سلطان سيف المطروشي وسالم سيف المطروشي نائب مدير عام الديوان الأميري وماجد سيف المطروشي والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من المديرين وكبار المسؤولين.